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23.06.2024  17:28   Дмитро Колонєй

В Україні коливаються ціни на свинину

Яка ситуація з цінами наразі поінформували експерти.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, розглянемо, як змінилися ціни різних частин свинини у червні проти травня.
 
  • Грудинка подешевшала з 165,68 грн/кг до 159,70 грн/кг;
  • Лопатка стала дешевшою, знизившись зі 165,72 грн/кг до 162,29 грн/кг;
  • Ошийок, навпаки, додав у ціні – з 251,79 грн/кг до 257,20 грн/кг.
  • Підчеревок — ціна з 163,80 грн/кг у середньому зросла до 169,30 грн за кілограм.
  • Ребра зросл у ціні лише на 3 гривні до 176,30 грн/кг.
  • Шашлик - лідер по зростанню в ціні - на 20 гривень (до 223,23 грн/кг).
  • Домашнє сало знизилися до 234,00 грн/кг проти 238,29 грн/кг у травні.
  • Солоне сало подорожчало – з 240,59 грн/кг до 242,88 грн/кг.

 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, як змінилися ціни у Харкові на сезонні фрукти.
 
 
Тэги:  ціни, м'ясо, свинина
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