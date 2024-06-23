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23.06.2024  17:59   

У Харкові відновлено рух потягів метрополітену

Станції метро у Харкові працюють в звичайному режимі.


У Харкові відновлено рух потягів метрополітену
Як повідмоляє РЕДПОСТ, Харківський метрополітен відновив роботу у повному обсязі. В свічайному режимі працюють ствнції підземки.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. 
Тэги:  метро, харків
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