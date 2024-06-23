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23.06.2024  18:18   Дмитро Колонєй

У Харкові не курсують два тролейбуси та три трамваї: які саме

У Харкові відновив роботу майже весь наземний електротранспорт.


У Харкові не курсують два тролейбуси та три трамваї: які саме
Як повідомлє РЕДПОСТ, у Харкові відновили рух наземного електротранспорту. 
 

Тимчасово не курсують лише

 
  • тролейбуси №11 та 27 на пр. Ново-Баврському та
  • трамваї №16, 16А та 27 на вул. Академіка Павлова.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що відновлено рух потягів метро у Харкові.

Тэги:  транспорт, харків
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