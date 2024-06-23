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23.06.2024  18:35   Дмитро Колонєй

Пошкоджений ворогом заклад освіти працював із порушенням чинного законодавства - Ігор Терехов

Міська влада Харкова неодноразово зверталася до відповідних органів для врегулювання цього питання.


Пошкоджений ворогом заклад освіти працював із порушенням чинного законодавства - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що приватний заклад освіти, пошкоджений загарбниками вдень 23 червня 2024 року у Шевченківському районі, працював із порушенням чинного законодавства.
 
Міська влада неодноразово зверталася до відповідних органів для врегулювання цього питання. 
 
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«В цьому закладі працювала і школа, і дитячий садок. Було кілька попереджень. Ми зверталися до обласної військової адміністрації, бо вони мають відповідні важелі впливу. Але заклад продовжував працювати. На щастя, сьогодні дітей там не було, бо вихідний», - зазначив Ігор Терехов. 
 
Мер наголосив, що освітній процес у комунальних закладах організований виключно в сертифікованих укриттях із дотриманням усіх заходів безпеки.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про про обстріл та вибухи у Харкові.
 
Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків
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