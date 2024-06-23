23.06.2024 18:35 Дмитро Колонєй

Пошкоджений ворогом заклад освіти працював із порушенням чинного законодавства - Ігор Терехов

Міська влада Харкова неодноразово зверталася до відповідних органів для врегулювання цього питання.



Пошкоджений ворогом заклад освіти працював із порушенням чинного законодавства - Ігор Терехов



Міська влада неодноразово зверталася до відповідних органів для врегулювання цього питання.

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«В цьому закладі працювала і школа, і дитячий садок. Було кілька попереджень. Ми зверталися до обласної військової адміністрації, бо вони мають відповідні важелі впливу. Але заклад продовжував працювати. На щастя, сьогодні дітей там не було, бо вихідний», - зазначив Ігор Терехов.

Мер наголосив, що освітній процес у комунальних закладах організований виключно в сертифікованих укриттях із дотриманням усіх заходів безпеки.