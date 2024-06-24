24.06.2024 11:21 Рита Парфенова

Ворог намагається штурмуваться під Вовчанськом та Стельмахівкою, – Генштаб ЗСУ

Країна-агресор не припиняє спроб поліпшити становище в зоні бойвоих дій на Харківщині.



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станом на 10.00 24 червня щодо російського вторгнення, повідомляє Про це йдеться в о перативній інформації від Генерального штабу ЗСУповідомляє РЕДПОСТ

На Харківському напрямку тривають спроби загарбників атакувати Вовчанськ. З поччатку доби в районі міста тривають два боєзіткнення, проте ситуація залишається під контролем.

Протягом останніх 24 годин gротивник зазнав значних втрат: загинули 145 військовослужбовців, була знищена бойова броньована машина, артсистема та шість автомобілів. Також пошкоджено чотири артсистеми та три автомобілі, а 36 бліндажів були уражені.

На Куп'янському напрямку триває одне боєзіткнення біля Стельмахівки, і ця ситуація також контрольована.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 23 червня внаслідок обстрілу Харкова та області військовими рф загинув цивільний чоловік, ще 13 людей дістали поранення, у том числі двоє неповнолітніх.