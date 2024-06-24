Про відключення світла 24 червня в Харкові розповіли в Укренерго

У понеділок, 24 червня, погодинні графіки відключення електроенергії діятимуть по всій Україні.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Укренерго.
«Сьогодні, 24 червня, обмежувальні заходи щодо споживання електроенергії діятимуть цілодобово. З 19:00 обмеження будуть посилені через складну ситуацію в енергосистемі», – йдеться у повідомленні.
Причина – масовані атакі на енергооб'єкти з боку російських сил.
Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
В АТ «Харківобленерго» також підтвердили, що 24 червня у Харкові та Харківській області застосовується графік погодинних відключень.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 22 до 28 червня включно.
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