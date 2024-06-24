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24.06.2024  12:14   Рита Парфенова

У Харкові усувають наслідки ворожого авіаобстрілу (фото)

Комунальні служби зараз усувають наслідки обстрілу, що стався у Шевченківському районі.

наслідки обстрілу

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Під час чергового обстрілу міста Харків, вдень 23 червня, ворог наніс удар по школі, внаслідок чого пошкоджені вікна в багатоповерхівках через вибухову хвилю.

На місці події працюють працівники Комунального підприємства «Харківблагоустрій», які видаляють габаритне сміття і прибирають бите скло.

У Харкові комунальні служби усувають наслідки обстрілу, що стався у Шевченківському районі У Харкові комунальні служби усувають наслідки обстрілу, що стався у Шевченківському районі

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 23 червня 2024 року близько 15:00 війська рф знову завдали авіаційні удари по Харкову.
Тэги:  благоутрій, каб, обстріл, харків, агрессия россии
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