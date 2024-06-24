У Харкові усувають наслідки ворожого авіаобстрілу (фото)

Комунальні служби зараз усувають наслідки обстрілу, що стався у Шевченківському районі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.
Під час чергового обстрілу міста Харків, вдень 23 червня, ворог наніс удар по школі, внаслідок чого пошкоджені вікна в багатоповерхівках через вибухову хвилю.
На місці події працюють працівники Комунального підприємства «Харківблагоустрій», які видаляють габаритне сміття і прибирають бите скло.
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