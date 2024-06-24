Під вибухи та відключення світла у Харкові відкрилася виставка п'яти художників (фото)

23 червня у галереї "Арт-Цяця" відкрилася виставка картин п'яти художників.
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Вам буде легше концентруватися на головному, не відволікаючись на другорядне. Єдине "але" - зірки схилятимуть до зайвої серйозності і навіть суворості, що може трохи затьмарювати ваш настрій.
На нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Уночі можливий сильний дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.
Раніше Різдво Івана Хрестителя святкували в Україні 7 липня. Проте після переходу на новий календар дату свята перенесли на 24 червня. Різдво Івана Предтечі в народі більше відоме як свято Івана Купала.
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