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24.06.2024  12:16   

Під вибухи та відключення світла у Харкові відкрилася виставка п'яти художників (фото)

23 червня у галереї "Арт-Цяця" відкрилася виставка картин п'яти художників.

Харків, виставка

Офіційну частину провели стисло, під звуки сирен, телефонні переговори з рідними ("Як ви? Це не поряд? Світло є?"), вибудовування транспортної логістики. Бо саме в цей час росіяни вдарили по приватному сектору та дитячому навчальному закладу.
 
До складу виставки увійшли роботи художників з Харкова Котенко Анни, Олександра Баєвера, Наталії Мкртчан, Оксани Штонди та чудові твори мисткині з Кривого Рогу Ірис Кудінової, яка спеціально для виставки привезла свої картини на чотири дні, повідомляє РЕДПОСТ.
 
Виставку можна відвідати за адресою: вул. Конторська. 2, галерея "Арт-Цяця". Галерея працює з 11 по 18 годину.


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Тэги:  харків, виставка
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