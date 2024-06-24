Стало відомо, у якому стані постраждалі через обстріли Харкова

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

22 червня до медичних установ області було доставлено 42 людини. Наразі на стаціонарному лікуванні перебувають 17 постраждалих, серед яких дві дівчинки віком 12 та 13 років у середньо-важкому стані.

Троє пацієнтів перебувають у тяжкому стані: 32-річний, 52-річний чоловік стабільні, а 46-річний чоловік у вкрай тяжкому стані. Інші постраждалі отримують лікування в різних відділеннях: хірургії, нейрохірургії, травматології.

23 червня в результаті обстрілів було поранено 12 осіб, з яких 5 госпіталізовано до медичних закладів. Наразі в лікарні перебувають 3 пацієнти у стабільному стані, серед яких є 15-річний хлопець.

Медичні працівники надають постраждалим усю необхідну допомогу.

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