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24.06.2024  12:31   Рита Парфенова

Стало відомо, у якому стані постраждалі через обстріли Харкова

Після обстрілів Харкова протягом 22 та 23 червня у лікарнях продовжують лікування 20 осіб.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
22 червня до медичних установ області було доставлено 42 людини. Наразі на стаціонарному лікуванні перебувають 17 постраждалих, серед яких дві дівчинки віком 12 та 13 років у середньо-важкому стані.
 
Троє пацієнтів перебувають у тяжкому стані: 32-річний, 52-річний чоловік стабільні, а 46-річний чоловік у вкрай тяжкому стані. Інші постраждалі отримують лікування в різних відділеннях: хірургії, нейрохірургії, травматології.
 
23 червня в результаті обстрілів було поранено 12 осіб, з яких 5 госпіталізовано до медичних закладів. Наразі в лікарні перебувають 3 пацієнти у стабільному стані, серед яких є 15-річний хлопець.
 
Медичні працівники надають постраждалим усю необхідну допомогу.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 22 червня близько 15:10 російська армія вдарила по місту чотирма УМПБ Д30-СН. 23 червня 2024 року близько 15:00 війська рф знову завдали авіаційні удари по Харкову.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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