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24.06.2024  13:23   Рита Парфенова

Керівник КП на Харківщині став колаборантом під час окупації

До десяти років за ґратами з конфіскацією майна загрожує колаборанту, який очолив «отдел благоустройства» під час окупації Вовчанська.

Судитимуть колаборанта, який очолив «отдел благоустройства» під час окупації Вовчанська

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Під час окупації м. Вовчанськ місцевий житель добровільно пішов на співпрацю з ворогом. До повномасштабного вторгнення РФ на територію України він керував комунальним підприємством при міській раді.

Під час окупації він обійняв керівну посаду і став "начальником" так званого "Волчанского отдела благоустройства города". Виконуючи свої обов'язки на цій псевдопосаді, він нібито допомагав місцевим жителям у питаннях відновлення благоустрою, знищеного російською армією. Чоловік також постійно брав участь у нарадах окупаційної адміністрації.

Він займався підбором кадрів для забезпечення діяльності новоствореного "комунального підприємства" та отримував заробітну плату в російських рублях.

Правоохоронці викрили колаборанта, і наразі він перебуває під вартою. Чугуївська окружна прокуратура Харківської області затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно 44-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Судовий розгляд справи відбудеться у Чугуївському міському суді Харківської області. Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ повідомила про підозру колаборанту, який очолював підрозділ ворожої адміністрації в окупованому селі на Харківщині.

Тэги:  колаборант, суд, прокуратура, харків
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