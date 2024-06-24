24.06.2024 13:49 Рита Парфенова

Ворог б'є КАБами та намагається штурмувати на Харківському напрямку

Агресор застосовує авіацію, бомбардує КАБами з території рф.

Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ станом на 13.00 24 червня щодо російського вторгнення, повідомляє РЕДПОСТ.

Харківський напрямок

З початку доби аргесоров завдано авіаударів по Вовчанську, Графському, Тихому, Терновій, Липцях, Зеленому та Охрімівці.

Крім того, на цьому напрямку відбито шість атак противника з початку доби.

Куп'янський напрямок

Тривають три штурмові дії в районі Стельмахівки.

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