Ворог б'є КАБами та намагається штурмувати на Харківському напрямку

Агресор застосовує авіацію, бомбардує КАБами з території рф.
Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ станом на 13.00 24 червня щодо російського вторгнення, повідомляє РЕДПОСТ.
З початку доби аргесоров завдано авіаударів по Вовчанську, Графському, Тихому, Терновій, Липцях, Зеленому та Охрімівці.
Крім того, на цьому напрямку відбито шість атак противника з початку доби.
Тривають три штурмові дії в районі Стельмахівки.
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