14.06.2024 14:30 Рита Парфенова

Оператор котельні обіймав керівну посаду в окупаційній адміністрації села на Харківщині

СБУ повідомила про підозру колаборанту, який очолював підрозділ ворожої адміністрації в окупованому селі на Харківщині.





Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, зловмисником виявився 60-річний мешканець Куп'янського району, який до війни був оператором газової котельні у місцевому ліцеї.

Задокументовано, що у червні 2022 року колаборант добровільно обійняв посаду «виконуючого обов’язки помічника начальника Кіндрашівського територіального відділу» в окупаційній адміністрації Куп’янського району. За дорученням російських загарбників він виконував свої протиправні обов'язки на території села Грушівка.

У псевдоустанові ворожий поплічник забезпечував становлення та функціонування владної вертикалі незаконних органів держави-агресора, залучав до співпраці з ворогом інших осіб, здійснював контроль за пересуваннями місцевих мешканців окупованими територіями шляхом видачі та погодження з рашистами відповідних довідок.

Крім цього, він займався розповсюдженням серед місцевого населення ворожих пропагандистських газет «Харьков Z». Пачки свіжонадрукованих примірників роспропаганди він отримував в окупаційній адміністрації Куп'янського району та насильно роздавав у приміщенні сільради усім відвідувачам.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Окремим завданням колаборанта, яке йому ставили рашисти, було проведення «комунікації» з місцевим населенням, щоб у жодному разі не допустити проведення мітингів та інших акцій протесту проти окупаційного режиму російських загарбників.

Напередодні деокупації ворожий поплічник втік на непідконтрольні території і наразі переховується від слідства. Вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Наразі слідчі Служби безпеки заочно повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Комплексні заходи здійснювали співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.