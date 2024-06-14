Оператор котельні обіймав керівну посаду в окупаційній адміністрації села на Харківщині

СБУ повідомила про підозру колаборанту, який очолював підрозділ ворожої адміністрації в окупованому селі на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, зловмисником виявився 60-річний мешканець Куп'янського району, який до війни був оператором газової котельні у місцевому ліцеї.
Задокументовано, що у червні 2022 року колаборант добровільно обійняв посаду «виконуючого обов’язки помічника начальника Кіндрашівського територіального відділу» в окупаційній адміністрації Куп’янського району. За дорученням російських загарбників він виконував свої протиправні обов'язки на території села Грушівка.
У псевдоустанові ворожий поплічник забезпечував становлення та функціонування владної вертикалі незаконних органів держави-агресора, залучав до співпраці з ворогом інших осіб, здійснював контроль за пересуваннями місцевих мешканців окупованими територіями шляхом видачі та погодження з рашистами відповідних довідок.
Крім цього, він займався розповсюдженням серед місцевого населення ворожих пропагандистських газет «Харьков Z». Пачки свіжонадрукованих примірників роспропаганди він отримував в окупаційній адміністрації Куп'янського району та насильно роздавав у приміщенні сільради усім відвідувачам.
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