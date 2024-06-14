14.06.2024 14:19 Рита Парфенова

Унікальний металевий бліндаж для військових виготовили комунальники Харкова (фото)

З ініціативи міського голови Ігоря Терехова фахівці КП «Харківські теплові мережі» створили унікальний металевий бліндаж для захисників.



Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, старий бак підживлення теплоцентралі, виготовлений з товстої сталі і вагою 15 тонн, який раніше витримував тиск у 20 атмосфер, силами працівників КП «Харківські теплові мережі» був перетворений на підземну капсулу для військових.

Це інженерне рішення було розроблене тепловиками самостійно, а після консультацій з військовими до нього додали необхідні опції, включаючи спеціальний дашок над входом для запобігання осипанню землі.

У капсулі встановили дерев'яну підлогу, місця для сидіння та полицю. Захисники зможуть облаштувати помешкання за своїм бажанням.

Перший бліндаж уже доставлено на позиції військових, решту відправлять на фронт найближчим часом.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці КП «Харківські теплові мережі» міняють майже 1 км внутрішньоквартальної мережі в Новобаварському районі.