14.06.2024 13:48 Рита Парфенова

Найближчого вікенду у Харкові може випасти місячна норма опадів

У Харківській області з 15 по 17 червня очікується нестійка та волога погода.



Фото: РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, опади передбачаються у зв'язку з переміщенням малорухомого циклону з Чорного моря та його атмосферних фронтів.

Пройдуть дощі, зокрема 15 червня вдень та протягом доби 16 червня очікуються значні опади. Місцями можливі грози, а в окремих пунктах град. Сумарна кількість опадів за цей період може досягти і навіть перевищити місячну норму червня. Ступінь цієї небезпеки оцінюється як перший рівень (жовтий).

Ці погодні умови можуть спричинити порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, а також тимчасове підтоплення окремих територій у низинній місцевості.

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