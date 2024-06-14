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14.06.2024  13:48   Рита Парфенова

Найближчого вікенду у Харкові може випасти місячна норма опадів

У Харківській області з 15 по 17 червня очікується нестійка та волога погода.


Фото: РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, опади передбачаються у зв'язку з переміщенням малорухомого циклону з Чорного моря та його атмосферних фронтів.
 
Пройдуть дощі, зокрема 15 червня вдень та протягом доби 16 червня очікуються значні опади. Місцями можливі грози, а в окремих пунктах град. Сумарна кількість опадів за цей період може досягти і навіть перевищити місячну норму червня. Ступінь цієї небезпеки оцінюється як перший рівень (жовтий).
 
Ці погодні умови можуть спричинити порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, а також тимчасове підтоплення окремих територій у низинній місцевості.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що через погіршення погодних умов співробітники СКП «Харківзеленбуд» замінили державний прапор на головному флагштоку міста на менший.
Тэги:  дощ, негода, погода, харків
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