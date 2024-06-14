14.06.2024 13:27 Рита Парфенова

На Харківщині викрито чергового колаборанта з Куп'янська

Правоохоронці викрили чергового колаборанта з Куп'янщини, який працював "спеціалістом" в окупаційній адміністрації.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, у липні 2022 року, 46-річний мешканець Куп'янська, на той час окупованого російськими військами, добровільно вирішив співпрацювати з ворогом. Він обійняв посаду "виконуючого обов'язки головного спеціаліста Управління сільського господарства і продовольства Військово-цивільної адміністрації Харківської області", уклавши відповідний трудовий договір.

Основним завданням колаборанта було складання службової документації згідно з законодавством рф.

Після деокупації Куп'янська він переїхав до Сум, але незабаром був викритий правоохоронцями і тепер понесе відповідальність за свої дії.

Куп'янська окружна прокуратура Харківської області під процесуальним керівництвом повідомила 46-річному чоловіку про підозру в колабораційній діяльності за частиною 2 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 53-річна жінка з Куп’янська під час захоплення міста перейшла на бік ворога.