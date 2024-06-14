Ринок праці Харкова: працевлаштовані майже 25 тисяч користувачів служби зайнятості

Як повідомили РЕДПОСТ у Харківському обласному центрі зайнятості, свої вакансії надали 3,4 тис. роботодавцівю. Від них було отримано 10,6 тисячі пропозицій роботи, що дозволило забезпечити зайнятість 13,1 тис. громадян.

Директор Харківського обласного центру зайнятості Олександр Котуков підкреслив, що продовжується активна реалізація проєкту "Армія відновлення", за яким видали 9,2 тис. направлень на виконання суспільно корисних робіт. Це надає Харківській області лідерство серед регіонів України.

Учасники проекту займаються виконанням різних завдань у 51 громаді, включаючи розбір завалів, маскування, виготовлення свічок для ЗСУ, облаштування захисних споруд, копання траншей та надання соціальних послуг. Для підготовки безробітних до ринку праці було організовано професійне навчання для 1154 осіб, а 575 людей отримали ваучери на підвищення кваліфікації.

Урядовий проєкт "єРобота" продовжує реалізовувати грантові програми "Власна справа" та "Гранти для ветеранів та другого з подружжя". Наразі розглянуто 412 заявок на мікрогранти/гранти, із яких схвалено 182 рішення. Планується створення 337 нових робочих місць завдяки успішній реалізації бізнес-ініціатив. Серед отримувачів грантів є 11 учасників бойових дій та їх сімей, а також 16 внутрішньо переміщених осіб.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що станом на 13 червня 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2135 вакансій.