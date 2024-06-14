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14.06.2024  12:29   Рита Парфенова

У Харківські області тривають три боєзіткнення з ворогом, - Генштаб ЗСУ

На даний час тривають боєзіткнення поблизу Вовчанська, у районах Петропавлівки та Піщаного.

війна в україні
 
Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ станом на 10.00 14 червня щодо російського вторгнення, повідомляє РЕДПОСТ.
 
В районі Вовчанська на Харківському напрямку триває протистояння з окупантами. Ситуація під контролем. За останню добу ворог втратив 72 особи, з них 30 – безповоротно. Знищено три бойові броньовані машини, дві артсистеми, дев'ять автомобілів та п'ять одиниць спецтехніки. Також пошкоджено три артилерійські системи та п'ять автомобілів. Уражено 26 бліндажів та два склади з боєприпасами противника.
 
На Куп'янському напрямку наші війська відбівають дві атаки російських загарбників у районах Петропавлівки та Піщаного. Ситуація під контролем.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ситуація на Харківському та Куп'янському напрямках наразі контрольована.
Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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