У Харківські області тривають три боєзіткнення з ворогом, - Генштаб ЗСУ

14.06.2024 12:29 Рита Парфенова

На даний час тривають боєзіткнення поблизу Вовчанська, у районах Петропавлівки та Піщаного.

станом на 10.00 14 червня щодо російського вторгнення, повідомляє Про це йдеться в о перативній інформації від Генерального штабу ЗСУповідомляє РЕДПОСТ

В районі Вовчанська на Харківському напрямку триває протистояння з окупантами. Ситуація під контролем. За останню добу ворог втратив 72 особи, з них 30 – безповоротно. Знищено три бойові броньовані машини, дві артсистеми, дев'ять автомобілів та п'ять одиниць спецтехніки. Також пошкоджено три артилерійські системи та п'ять автомобілів. Уражено 26 бліндажів та два склади з боєприпасами противника.

На Куп'янському напрямку наші війська відбівають дві атаки російських загарбників у районах Петропавлівки та Піщаного. Ситуація під контролем.

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