Правоохоронці спіймали жінку з Харківщини, яка працювала на ворога

У столиці викрито посіпаку окупантів з Харківщини.
Комментариев: 0
Сьогодні зірки не дають спокійно всидіти на місці. День хороший для спілкування та пізнання нового, але рутинні заняття можуть даватися важко. Уникайте суперечок, але романтичне побачення може бути незабутнім.
Попри хмарний ранок і похмурий день, вечір у Харкові обіцяє бути ясним. Опадів не очікується.
Цього дня 1990 року Верховна Рада України ухвалює рішення щодо запровадження нового порядку обчислення часу.
влажность:
давление:
ветер: