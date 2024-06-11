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11.06.2024  17:10   Дмитро Колонєй

Правоохоронці спіймали жінку з Харківщини, яка працювала на ворога

У столиці викрито посіпаку окупантів з Харківщини.

Спіймали жінку з Харківщини, яка працювала на ворога
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 53-річна жінка з Куп’янська під час захоплення міста перейшла на бік ворога:
 
  • у червні 2022 року стала «и. о. специалиста сектора бухгалтерского учета, отчетности, административно-хозяйственной деятельности Управления труда и социальной политики ВГА Купянского района Харьковской области», про що було видано відповідний наказ очільника окупаційного органу влади;
  • здійснювала прийом громадян, які звертались за оформленням так званої «матеріальної допомоги» від РФ;
  • займалась обробкою документів. 
 
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Після деокупації жінка намгалася уникнути відповідальност та «загубитись» у столиці, але їїх спіймали правоохоронці, зібрали доказову базу та оголосили підозру.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що співробітники Служби безпеки викрили колаборантку, яка під час тимчасової окупації російськими військами Харківської області добровільно співпрацювала з ворожою адміністрацією.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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