11.06.2024 16:55 Віталій Хінєвіч

Харків'яни встановили новий рекорд із передачі показів електролічильників

Понад 483 тисячі власників особових рахунків передали показання електролічильників за січень 2024 року за допомогою електронних сервісів АТ "Харківобленерго", передає РЕДПОСТ .

Це найбільший показник за весь час роботи електронних сервісів товариства. Попередній рекорд протримався чотири місяці: за січень 2024-го було передано на 1100 показань менше.

Впевнене лідерство серед дистанційних способів передачі показів традиційно утримують мобільний додаток, особистий кабінет, банер-посилання на сайті, чат-бот у Viber та sms-повідомлення.

"Ми вдячні споживачам за розуміння і відповідальність. Своєчасна передача показів допомагає уникнути непорозумінь та некоректних нарахувань за спожиту електроенергію", - зазначили в обленерго.

У товаристві також нагадали, що навіть якщо ви тимчасово не проживаєте вдома і не користуєтеся електроенергією, все одно необхідно передавати покази, нехай вони будуть одні і ті самі із місяця в місяць. Важливо дотримуватися чітких термінів передачі: у період за два календарні дні до кінця розрахункового місяця і три перші дні наступного.

"Але навіть якщо ви забули передати покази, не варто через це переживати. Платити потрібно за реальними показами вашого лічильника, а наступного місяця вчасно передати актуальні дані. Система сама все перерахує, і наступна квитанція буде вже відкорегована", - запевнили в "Харківобленерго".

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