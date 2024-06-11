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11.06.2024  17:35   Віталій Хінєвіч

Міськрада підписала з ЄБРР комплексну програму підтримки міста Харкова

Харківська міська рада сьогодні, 11 червня, підписала комплексну програму підтримки з Європейським банком реконструкції та розвитку для українських міст, передає РЕДПОСТ .

 
У підписанні документу взяли участь президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо, Харківський міський голова Ігор Терехов, а також мери Луцька та Миколаєва - Ігор Поліщук та Олександр Сенкевич. 
 
Комплексна програма передбачає підтримку проєктів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності та інклюзії в Україні, впровадження інноваційних «зелених» технологій, відновлення фінансової доступності, муніципальну, інфраструктурну та промислову програму стійкості. 
 
Також з ЄБРР була підписана кредитна угода щодо надання Харкову 25 млн євро на підготовку до зими.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Генеральний план розвитку Харкова, який розробляється спільно з Фундацією Нормана Фостера за підтримки уряду Німеччини та Економічної комісії ООН, визначить життя міста на 100 років вперед.
 
Тэги:  харків
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