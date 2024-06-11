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11.06.2024  17:54   Дмитро Колонєй

На Харківщині затримали ділка-афериста, який вкрав сотні тисяч з бюджету

На Харківщині викрито директора фірми.

Вкрав двісті тисяч з бюджету ділок на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, підприємець на Харківщині привласнив гроші. Наприкінці 2021 року між Безлюдівською селищною радою та 67-річним директором товариства з обмеженою відповідальністю укладено договір підряду на поточний ремонт покрівлі будинку.
 
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Проте директор ТОВ вирішив заволодіти бюджетними коштами, завищив обсяги виконаних робіт, вніс недостовірні відомості до акту приймання. Фактично роботи в повному обсязі виконані не були. 
 
Невідповідність полягала у зазначенні в актах видів робіт, які не виконувались, що призвело до необґрунтованого завищення вартості фактично виконаних будівельних робіт на суму майже 225 тис. гривень. Це підтвердила судова будівельно-технічна експертиза. 
 
На підставі наданих директором підприємства документів селищна рада перерахувала йому гроші у повному обсязі, з яких майже 225 тис. грн були сплачені безпідставно. 
 
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про дівчину, яка обікрала на десятки тисяч літню знайому.
 
Тэги:  афера, шахрайство, харків
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