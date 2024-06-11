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11.06.2024  18:26   

Ігор Терехов прокоментував надану ЗСУ можливість завдавати ударів по позиціях запуску ракет на території РФ

Мер Харкова Ігор Терехов дав інтерв’ю британському інформаційному агентству «Reuters».


Ігор Терехов прокоментував надану ЗСУ можливість завдавати ударів по позиціях запуску ракет на території РФ
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов заявив в інтерв’ю британському інформагентству, що можливо, завдяки наданій можливості в Харкові за останні пару тижнів не спостерігалося масованих обстрілів, як це було, наприклад, у травні. 
 
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Ігор Терехов також наголосив на необхідності постачання систем протиповітряної оборони від іноземних партнерів, які допоможуть захистити місто.
 
Нагадаємо, наприкінці травня президент США Джо Байден схвалив використання американської зброї для ударів по цілях у рф, які використовувалися для атак Харкова.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська міськрада підписала комплексну програму підтримки з ЄБРР та розвитку для українських міст.

 

Тэги:  ігор терехов, агрессия россии, харків
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