19.04.2024 16:43 Дмитро Колонєй

На Харківщині дівчина обікрала на десятки тисяч літню знайому

Піде під суд мешканка Харківщини, яка ошукала знайому

Як повідомляє РЕДПОСТ , 22 річна дівчина за Дергачів чекає на суд за аферу. Навесні 2023 року до неї звернулась знайома з проханням допомогти налаштувати мобільний додаток «Приват 24». Для цього літня жінка надала дівчині свою банківську картку та паспорт, де знаходився логін та пароль входу до особистого кабінету.

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Молода жінка таємно відкопіювала логін та пароль до мобільного додатку та за їх допомогою оформила жінці статус ВПО через портал «Дія», не повідормлячі знайому про такі «операції».

Крадійка систематично переводила державну допомогу з картки жінки на власні рахунки. Вона встигла викрасти за рахунку знайомої майже 50 тисяч гривень, які витратила на покупки у торгово-розважальних мережах.

Правоохоронці викрили жінку. Обвинувачену судитимуть в Київському районному суді м. Харкова.

Їй загрожує до 15 років увʼязнення.