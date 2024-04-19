    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині дівчина обікрала на десятки тисяч літню знайому
19.04.2024  16:43   Дмитро Колонєй

На Харківщині дівчина обікрала на десятки тисяч літню знайому

Піде під суд мешканка Харківщини, яка ошукала знайому

Викрала десятки у літньої знайомої дівчина на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 22 річна дівчина за Дергачів чекає на суд за аферу. Навесні 2023 року до неї звернулась знайома з проханням допомогти налаштувати мобільний додаток «Приват 24». Для цього літня жінка надала дівчині свою банківську картку та паспорт, де знаходився логін та пароль входу до особистого кабінету. 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Молода жінка таємно відкопіювала логін та пароль до мобільного додатку та за їх допомогою оформила жінці статус ВПО через портал «Дія», не повідормлячі знайому про такі «операції».
 
 
Крадійка систематично переводила державну допомогу з картки жінки на власні рахунки. Вона встигла викрасти за рахунку знайомої майже 50 тисяч гривень, які витратила на покупки у торгово-розважальних мережах. 
 
Правоохоронці викрили жінку. Обвинувачену судитимуть в Київському районному суді м. Харкова.
 
Їй загрожує до 15 років увʼязнення.
 
 
Тэги:  афера, шахрайство, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.04 Надзвичайні події Водій з фальшивими документами їздив вулицями Харкова 18.04 Надзвичайні події На Харківщині судутимуть чоловіка, який незаконно збагачувався за рахунок корисних копалин 19.03 Надзвичайні події У Харкові хитрий ділок захопив ділянку землі гидропарку
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 