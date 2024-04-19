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19.04.2024  17:19   Дмитро Колонєй

В Україні падуть кілька міністрів та генеральний прокурор: прогноз експерта

Стало відомо, коли буде парад відставок в Уряді.


В Україні падуть кілька міністрів та генеральний прокурор: прогноз експерта
Як повідомляє РЕДПОСТ, у парламенті Україні на наступному тижні пленарні засідання, на яких вирішать кадрові питання в Уряді країни. 
 
"Дуже скоро ви побачите парад відставок "за власним бажанням", - пише нардеп Максим Залізняк. 
 
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"Тут увага, ніхто не знає фінального рішення. Але є відчуття що це буде:
зміни по Кабміну:
  • 3-4 міністра, серед яких навіть два віце-премʼєра;
  • Гепрокурор хоча, можливо й не на наступному тижні;
  • Звільнять члена/ів Рахункової палати;
  • Можливо ще пару позицій.
 
Нардний обранець також заначив, що треба буде зробити певні переміщення на ці відкриті вакансії серед теж наявних міністрів.
 
"Остаточного рішення по конкретним прізвищам немає, тому може перебратися ще. Але точно якись кадровий пакет буде.", - підсумовує "Залізний нардеп".
 
Тэги:  прогноз, україна
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