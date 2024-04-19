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19.04.2024  18:00   Дмитро Колонєй

Нові графіки відключень електрики в Харкові та області

Стали відомі графіки відключень світла у Харкові та області, які діятимуть у період з 21 по 24 квітня 2024 року


Нові графіки відключень електрики в Харкові та області
Як повідомляє РЕДПОСТ, оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 21 по 24 квітня 2024 року.
 
Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів.
 
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У документі вказані назви населених пунктів, вулиць, черги та період, у який проміжок часу не буде світла.
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у зв'язку з виконанням аварійного ремонту устаткування в об'єднаній енергосистемі 20 квітня, з 00:00 до 08:00, у Харкові та Харківській області будуть застосовані додаткові відключення електроенергії.
 
Тэги:  світло, графіки, харків
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