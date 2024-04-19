19.04.2024 18:00 Дмитро Колонєй

Нові графіки відключень електрики в Харкові та області

Стали відомі графіки відключень світла у Харкові та області, які діятимуть у період з 21 по 24 квітня 2024 року



Нові графіки відключень електрики в Харкові та області



Як повідомляє РЕДПОСТ оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 21 по 24 квітня 2024 року.

Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів.

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У документі вказані назви населених пунктів, вулиць, черги та період, у який проміжок часу не буде світла.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у зв'язку з виконанням аварійного ремонту устаткування в об'єднаній енергосистемі 20 квітня, з 00:00 до 08:00, у Харкові та Харківській області будуть застосовані додаткові відключення електроенергії.