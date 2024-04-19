19.04.2024 18:42

У Харкові облаштовують школи в укриттях за допомогою міжнародних партнерів

У Харкові готується вже третя освітня локація, в якій зможуть навчатися понад 300 дітей.



У Харкові облаштовують школи в укриттях за допомогою міжнародних партнерів



Як повідомляє РЕДПОСТ , для забезпечення освіти у форматі офлайн КУ «Офіс реформ Харкова» спільно з представництвом Всесвітньої Лютеранської Федерації в Україні облаштовує школи в протирадіаційних укриттях.

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За інформацією директора комунальної установи Дмитра Давідьянца, допомогу в оснащенні приміщень надають міжнародні партнери.

«За ініціативою міського голови Ігоря Терехова зараз готується вже третя освітня локація, в якій зможуть навчатися понад 300 дітей. До вересня її планують відкрити. Це буде повноцінний освітній заклад за прикладом метрошколи з класами, зонами відпочинку та медкабінетом», - розповів Дмитро Давідьянц.

Голова Всесвітньої Лютеранської Федерації в Україні Марк Муллан зазначив, що створення умов для повноцінного навчання дітей у Харкові - це першочергове завдання для їхньої організації.

«Завдяки співпраці з міською владою та нашими партнерами ми відновлюємо бомбосховища. І розглядатимемо можливості для створення таких безпечних просторів для офлайн-навчання в різних районах Харкова», - повідомив Марк Муллан.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов ознайомив координаторку системи ООН в Україні з роботою метрошколи.