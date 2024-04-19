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19.04.2024  18:42   

У Харкові облаштовують школи в укриттях за допомогою міжнародних партнерів

У Харкові готується вже третя освітня локація, в якій зможуть навчатися понад 300 дітей.


У Харкові облаштовують школи в укриттях за допомогою міжнародних партнерів
Як повідомляє РЕДПОСТ, для забезпечення освіти у форматі офлайн КУ «Офіс реформ Харкова» спільно з представництвом Всесвітньої Лютеранської Федерації в Україні облаштовує школи в протирадіаційних укриттях.
 
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За інформацією директора комунальної установи Дмитра Давідьянца, допомогу в оснащенні приміщень надають міжнародні партнери.
 
«За ініціативою міського голови Ігоря Терехова зараз готується вже третя освітня локація, в якій зможуть навчатися понад 300 дітей. До вересня її планують відкрити. Це буде повноцінний освітній заклад за прикладом метрошколи з класами, зонами відпочинку та медкабінетом», - розповів Дмитро Давідьянц.
 
Голова Всесвітньої Лютеранської Федерації в Україні Марк Муллан зазначив, що створення умов для повноцінного навчання дітей у Харкові - це першочергове завдання для їхньої організації.
 
«Завдяки співпраці з міською владою та нашими партнерами ми відновлюємо бомбосховища. І розглядатимемо можливості для створення таких безпечних просторів для офлайн-навчання в різних районах Харкова», - повідомив Марк Муллан.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов ознайомив координаторку системи ООН в Україні з роботою метрошколи.

 

Тэги:  агрессия россии, школа, харків, допомога, укриття, діти
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