    
Главная Новини Харкова Армія Загарбники руйнували з артилерії селища Харківщини
19.04.2024  19:56   

Загарбники руйнували з артилерії селища Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 19 квітня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харківській області наступна бойова ситуація:
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
  • На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка Харківської області.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 19 квітня 2024 року.
 
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.04 Освіта У Харкові облаштовують школи в укриттях за допомогою міжнародних партнерів 19.04 Надзвичайні події Хотіли продати в рф секретні українські розробки: на Харківщині нейтралізовано ворожу агентурну групу 19.04 Надзвичайні події Через обстріл Вовчанська виникли три великі пожежі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 