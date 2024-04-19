19.04.2024 20:40 Дмитро Колонєй
Чеські благодійники допомогли харківській полікліниці
Харківський медзаклад отримав сучасне обладнання.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, міська поліклініка №10 отримала сучасне обладнання від медичної асоціації Чехії.
Чеські партнери передали обладнання, унікальне для медзакладу первинної ланки, завдяки якому облаштовані
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хірургічний і
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гінекологічний кабінети,
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кабінети сімейних лікарів.
заклад забезпечений
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сучасними лампи,
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іонізаторами
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портативними апаратами УЗД.
Власник чеської медичної фірми «Comedeq» Ян Горак зазначив, що мета їхньої асоціації - надати допомогу первинній ланці медицини в Харкові.
«Ми прагнемо, щоб містяни отримували послуги високого рівня. Крім того, чеський уряд залучив до реалізації проєкту тайванський уряд. Це наш маленький внесок на знак вдячності за те, що Україна захищає цілу Європу», - сказав він.
Заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан наголосила, що сторони домовилися про подальшу співпрацю та реалізацію нових проєктів, які сприятимуть покращенню надання послуг у медичній сфері.
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