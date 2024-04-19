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19.04.2024  20:40   Дмитро Колонєй

Чеські благодійники допомогли харківській полікліниці

Харківський медзаклад отримав сучасне обладнання.

Отримала сучасне обладнання харківська полікліника від чеських благодійників
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, міська поліклініка №10 отримала сучасне обладнання від медичної асоціації Чехії.
 
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Чеські партнери передали обладнання, унікальне для медзакладу первинної ланки, завдяки якому облаштовані
  • хірургічний і
  • гінекологічний кабінети,
  • кабінети сімейних лікарів.
заклад забезпечений
  • сучасними лампи,
  • іонізаторами
  • портативними апаратами УЗД.
Отримала сучасне обладнання харківська полікліника від чеських благодійників
 
Власник чеської медичної фірми «Comedeq» Ян Горак зазначив, що мета їхньої асоціації - надати допомогу первинній ланці медицини в Харкові. 
 
«Ми прагнемо, щоб містяни отримували послуги високого рівня. Крім того, чеський уряд залучив до реалізації проєкту тайванський уряд. Це наш маленький внесок на знак вдячності за те, що Україна захищає цілу Європу», - сказав він. 
 
Заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан наголосила, що сторони домовилися про подальшу співпрацю та реалізацію нових проєктів, які сприятимуть покращенню надання послуг у медичній сфері.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові облаштовують школи в укриттях за допомогою міжнародних партнерів.
 
Тэги:  допомога, харків, агрессия россии
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