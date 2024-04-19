19.04.2024 20:40 Дмитро Колонєй

Чеські благодійники допомогли харківській полікліниці

Харківський медзаклад отримав сучасне обладнання.

Як повідомляє РЕДПОСТ , міська поліклініка №10 отримала сучасне обладнання від медичної асоціації Чехії.

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Чеські партнери передали обладнання, унікальне для медзакладу первинної ланки, завдяки якому облаштовані

хірургічний і

гінекологічний кабінети,

кабінети сімейних лікарів.

заклад забезпечений

сучасними лампи,

іонізаторами

портативними апаратами УЗД.

Власник чеської медичної фірми «Comedeq» Ян Горак зазначив, що мета їхньої асоціації - надати допомогу первинній ланці медицини в Харкові.

«Ми прагнемо, щоб містяни отримували послуги високого рівня. Крім того, чеський уряд залучив до реалізації проєкту тайванський уряд. Це наш маленький внесок на знак вдячності за те, що Україна захищає цілу Європу», - сказав він.

Заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан наголосила, що сторони домовилися про подальшу співпрацю та реалізацію нових проєктів, які сприятимуть покращенню надання послуг у медичній сфері.