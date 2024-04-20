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20.04.2024  06:00   Віталій Хінєвіч

Прогноз погоди у Харкові на 20 квітня

З самого ранку небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Ввечері очікується сильний дощ.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
20 квітня вітер буде південно-східний, 2,0 м/с.
 
Температура повітря: вночі 3° тепла, вдень 14–17°.
 

Народні прикмети:

  • Якщо сьогодні дощ, то ярові будуть погані, а калина вродить гарно. З цього часу з'являються перші гриби – сморчки. 
  • Наші пращури спостерігали за небом: якщо на ньому було багато зірок – буде хороший врожай грибів і ягід.

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Тэги:  погода, харків
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