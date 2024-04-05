05.04.2024 13:25 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов ознайомив координаторку системи ООН в Україні з роботою метрошколи (фото)

Міський голова Ігор Терехов ознайомив координаторку системи ООН в Україні Деніз Браун з роботою метрошколи.



Харківська міська рада

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Під час спілкування сторони обговорили нинішню ситуацію та виклики, які постають перед містом. Ігор Терехов зазначив, що харківські школярі не мають можливості навчатися у звичайних школах, оскільки ворог практично щодня обстрілює місто.

«Наші діти змушені навчатися під землею, бо тільки там ми можемо забезпечити їм безпеку. Єдине, що сьогодні дозволить суттєво змінити ситуацію на краще, - надання Харкову потужних новітніх систем ППО. І я вірю, що наші партнери нам у цьому допоможуть», - наголосив мер.

За словами Деніз Браун, офіс ООН, що постійно функціонує у Харкові, налічує 100 працівників. Представники організації допомагають місту з облаштуванням шкіл та відновленням пошкодженого житла.

«Ми розуміємо, що останні атаки - це атаки по цивілізованому світу. Мій меседж до колег за кордоном - дуже прискіпливо стежте за тим, що відбувається в Україні. Не нормалізуйте цю війну», - наголосила вона.

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Раніше РЕДПОСТ писав, коли почнеться навчання у новій харківській підземній школі.