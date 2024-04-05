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05.04.2024  13:55   Віталій Хінєвіч

Мав ознаки сп'яніння і не дотримувався ПДР: у Харкові викрили порушника

4 квітня близько 18:00, під час патрулювання Салтівського району патрульні зупинили авто ВАЗ за порушення ПДР.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд.
 
Огляд на стан сп'яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager, результат якого склав 3,22 проміле алкоголю, що перевищило допустиму норму в понад 16 разів.
 
На громадянина патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП.
 
Поліція нагадує про відповідальність за керування транспортними засобами в стані сп’яніння:
 
  • на громадянина, який вперше сів за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 17 000 гривень та позбавлення права керування автомобілем на 1 рік;
  • якщо водій вдруге порушив вимоги ст. 130 КУпАП, тоді на нього чекає штраф у розмірі 34 000 гривень та позбавлення права керування на 3 роки;
  • якщо керманич втретє за рік керував транспортним засобом у нетверезому стані, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 51 000 гривень та позбавлення права керування на 10 років.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловік проникав у чужі будинки та забирав майно.

Тэги:  події, харків
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