05.04.2024 13:05 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік проникав у чужі будинки та забирав майно

Підозрюваний скоїв чотири крадіжки протягом місяця. Викрадав побутову техніку. Частину продавав, а частину розбирав для пошуку кольорових металів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

В лютому до поліції Чугуївського району надійшла низка заяв щодо скоєння крадіжок у селищі Новопокровка.

Правоохоронці встановили, що 47-річний зловмисник проникав до чужих будинків вибиваючи вікна або замки на вхідних дверях. З помешкань односельців чоловік викрадав побутову техніку, електроінструменти та інші цінні речі. Також він розбирав велику побутову техніку в пошуках міді.

За час своєї протиправної діяльності зловмисник пошкодив три холодильники, два телевізори, пральну машину та газову колонку. Частину викраденого майна чоловік встиг продати, іншу здати в пункти приймання металобрухту. Отримані таким чином кошти чоловік витратив на власні потреби.

Співробітники Чугуївського РУП викрили зловмисника. Встановлено, що 47-річний місцевий мешканець причетний до скоєння не менш ніж чотирьох крадіжок особистого майна громадян, раніше судимий за аналогічне правопорушення.

4 квітня слідчі Чугуївського районного управління поліції повідомили чоловіке про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 (вчинення крадіжки в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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