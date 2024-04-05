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05.04.2024  13:05   Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік проникав у чужі будинки та забирав майно

Підозрюваний скоїв чотири крадіжки протягом місяця. Викрадав побутову техніку. Частину продавав, а частину розбирав для пошуку кольорових металів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
В лютому до поліції Чугуївського району надійшла низка заяв щодо скоєння крадіжок у селищі Новопокровка. 
 
Правоохоронці встановили, що 47-річний зловмисник проникав до чужих будинків вибиваючи вікна або замки на вхідних дверях. З помешкань односельців чоловік викрадав побутову техніку, електроінструменти та інші цінні речі. Також він розбирав велику побутову техніку в пошуках міді. 
 
За час своєї протиправної діяльності зловмисник пошкодив три холодильники, два телевізори, пральну машину та газову колонку. Частину викраденого майна чоловік встиг продати, іншу здати в пункти приймання металобрухту. Отримані таким чином кошти чоловік витратив на власні потреби. 
 
Співробітники Чугуївського РУП викрили зловмисника. Встановлено, що 47-річний місцевий мешканець  причетний до скоєння не менш ніж чотирьох крадіжок особистого майна громадян, раніше судимий за аналогічне правопорушення.
 
4 квітня слідчі Чугуївського районного управління поліції повідомили чоловіке про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 (вчинення крадіжки в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
 
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Тэги:  події, харків
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