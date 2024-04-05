    
Главная Новини Харкова ЖКГ З початку року комунальники здійснили поточний ремонт 225 водорозбірних колонок Харкова
05.04.2024  12:50   Віталій Хінєвіч

З початку року комунальники здійснили поточний ремонт 225 водорозбірних колонок Харкова

Про ремонтні роботи повідомив сьогодні, 5 квітня, начальник виробничого відділу комплексу «Харківводопостачання» Андрій Личкатий, передає РЕДПОСТ .

 
«Зважуючи на триваючу жорстоку ворожу агресію на підприємстві першочергова увага приділяється всім без винятку джерелам водопостачання містян. Для харків'ян, особливо тих, хто мешкає у приватному секторі, велике значення мають водорозбірні колонки.
 
Тому, у цьому важливому напрямку ведеться систематична планова робота, що включає профілактику, а в разі потреби проведення оперативного ремонту цих механічних пристроїв», - наголосив Андрій Личкатий.
 
Запорукою успішної роботи ремонтників щодо підтримки всіх міських колонок у належному технічному стані є власне виробництво необхідних запчастин.
 
«У свій час, детально проаналізувавши причини виходу з ладу водорозбірних колонок, ухвалили рішення освоїти випуск якісних запасних частин і механізмів. Це дозволяє не лише повністю перекривати наявну потребу, а й створювати необхідний запас деталей, що дуже важливо в цей складний час», - зазначив начальник дільниці цеху з ремонту та технічного обслуговування обладнання Валерій Челапко.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники повідомили про ситуацію з водопостачанням у Харкові.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.04 ЖКГ Комунальники повідомили про ситуацію з водопостачанням у Харкові 04.04 ЖКГ Комунальники Харкова замінили 500 метрів каналізаційних колекторів 04.04 ЖКГ Ігор Терехов: У Харкові напружена ситуація зі світлом
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 