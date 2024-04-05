05.04.2024 12:50 Віталій Хінєвіч
З початку року комунальники здійснили поточний ремонт 225 водорозбірних колонок Харкова
Про ремонтні роботи повідомив сьогодні, 5 квітня, начальник виробничого відділу комплексу «Харківводопостачання» Андрій Личкатий, передає РЕДПОСТ .
«Зважуючи на триваючу жорстоку ворожу агресію на підприємстві першочергова увага приділяється всім без винятку джерелам водопостачання містян. Для харків'ян, особливо тих, хто мешкає у приватному секторі, велике значення мають водорозбірні колонки.
Тому, у цьому важливому напрямку ведеться систематична планова робота, що включає профілактику, а в разі потреби проведення оперативного ремонту цих механічних пристроїв», - наголосив Андрій Личкатий.
Запорукою успішної роботи ремонтників щодо підтримки всіх міських колонок у належному технічному стані є власне виробництво необхідних запчастин.
«У свій час, детально проаналізувавши причини виходу з ладу водорозбірних колонок, ухвалили рішення освоїти випуск якісних запасних частин і механізмів. Це дозволяє не лише повністю перекривати наявну потребу, а й створювати необхідний запас деталей, що дуже важливо в цей складний час», - зазначив начальник дільниці цеху з ремонту та технічного обслуговування обладнання Валерій Челапко.
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