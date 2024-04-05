П'ять ракетних ударів в одне місце завдали окупанти на Харківщині

Вся територія внаслідок обстрілу вкрита вирвами. На місці була пожежа.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники на Харківщині гасили пожежі, що виникли через обстріли.
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Настав час розумової праці та самостійних справ. Відкладіть обговорення з оточуючими, фокусуйтеся на завданнях, де ваше керівництво необхідне.
До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів.
5 квітня відзначається День супа.
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