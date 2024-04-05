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05.04.2024  12:15   Віталій Хінєвіч

П'ять ракетних ударів в одне місце завдали окупанти на Харківщині

Вся територія внаслідок обстрілу вкрита вирвами. На місці була пожежа.

Фото надав Сергій Болвінов
 
Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
«П'ять ракетних ударів в одне місце - вночі росіяни атакували Коротич.
 
Били по непрацюючому аеродрому, пошкоджені ангари. Вся територія внаслідок обстрілу вкрита вирвами. На місці була пожежа.
 
За попередніми даними, обстріл був з комплексу С-300. Слідчі, криміналісти та вибухотехніки поліції працюють на місці, шукають уламки. Цього разу обійшлося без постраждалих»,- повідомив Сергій Болвінов.
 

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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники на Харківщині гасили пожежі, що виникли через обстріли.

Тэги:  агрессия россии, харків
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