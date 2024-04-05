05.04.2024 11:50 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 4 квітня 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2011 вакансій.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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Кондитер – 31 000 грн.
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Інженер-програміст – 28 595 грн.
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Водій автотранспортних засобів – 25 000 грн.
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Лікар-інфекціоніст – 23 000 грн.
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Геофізик – 20 000 грн.
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Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) - 17 980 грн.
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Економіст – 17 200 грн.
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Машиніст-обхідник турбінного устаткування – 15 000 грн.
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Діловод – 11 800 грн.
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Касир торгівельного залу - 10 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості необхідно звертатися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за номерами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
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