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05.04.2024  11:50   Віталій Хінєвіч

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 4 квітня 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2011 вакансій.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
 
  • Кондитер – 31 000 грн. 
  • Інженер-програміст – 28 595 грн. 
  • Водій автотранспортних засобів – 25 000 грн. 
  • Лікар-інфекціоніст – 23 000 грн. 
  • Геофізик – 20 000 грн. 
  • Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) - 17 980 грн.
  • Економіст – 17 200 грн. 
  • Машиніст-обхідник турбінного устаткування – 15 000 грн. 
  • Діловод – 11 800 грн. 
  • Касир торгівельного залу - 10 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
 
Із питань зайнятості необхідно звертатися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за номерами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68. 
 
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
 
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Тэги:  робота, харків
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