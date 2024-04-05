05.04.2024 08:55 Віталій Хінєвіч

Рятувальники на Харківщині гасили пожежі, що виникли через обстріли

Протягом доби з 4 по 5 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

7 пожеж, спричинених ворожими обстрілами, трапились у Куп’янському, Харківському та Ізюмському районах області.

2 з них виникли у природних екосистемах. В Липецькій громаді між с. Липці та с. Веселе окупанти підпалили суху траву на площі 2 га. А в Курилівській громаді за межами с. Колісниківка горіла хвойна підстилка у лісовому масиві на площі 3 га.

У с. Кіндрашівка Кіндрашівської ТГ горіли господарчі споруди, приватний будинок та 2 автомобілі на загальній площі понад 600 кв.м. Від ворожого удару загинув чоловік, ще 2 постраждали. Також приватні оселі горіли в с. Кучерівка Петропавлівської громади та с. Борова Боровської.

В с. Глибоке Липецької громади снаряд влучив у квартиру, яка зайнялась на площі 20 кв.м.

Всі пожежі, спричинені російськими терористами, оперативно ліквідовані силами ДСНС.

Близько 13:00 рятувальники Харківського району проводили перевірку місця влучання ворожої ракети. Вона впала на території Пісочинської громади між с. Березівка та с. Коротич. Внаслідок вибуху 1 чоловік загинув, 2 отримали поранення.

Вогнеборці ліквідували 44 пожежі в екосистемах на загальній площі близько 34 га.

Мешканцям м. Ізюма рятувальники доставили 2 т. технічної води.

За цей період здійснено 90 оперативних виїздів, з яких:

66 – на ліквідацію пожеж, 7 з яких спричинені ворожими обстрілами;

4 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

1 – на перевірку після обстрілу;

11 – на допомогу населенню;

8 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що через обстріл міста Харківщини спалахнув будинок.