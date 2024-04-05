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05.04.2024  08:55   Віталій Хінєвіч

Рятувальники на Харківщині гасили пожежі, що виникли через обстріли

Протягом доби з 4 по 5 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
7 пожеж, спричинених ворожими обстрілами, трапились у Куп’янському,  Харківському та Ізюмському районах області. 
 
2 з них виникли у природних екосистемах. В Липецькій громаді між с. Липці та с. Веселе окупанти підпалили суху траву на площі 2 га. А в Курилівській громаді за межами с. Колісниківка горіла хвойна підстилка у лісовому масиві на площі 3 га.
 
У с. Кіндрашівка Кіндрашівської ТГ горіли господарчі споруди, приватний будинок та 2 автомобілі на загальній площі понад 600 кв.м. Від ворожого удару загинув чоловік, ще 2 постраждали. Також приватні оселі горіли в с. Кучерівка Петропавлівської громади та с. Борова Боровської.
 
В с. Глибоке Липецької громади снаряд влучив у квартиру, яка зайнялась на площі 20 кв.м. 
 
Всі пожежі, спричинені російськими терористами, оперативно ліквідовані силами ДСНС.
 
Близько 13:00 рятувальники Харківського району проводили перевірку місця влучання ворожої ракети. Вона впала на території Пісочинської громади між с. Березівка та с. Коротич. Внаслідок вибуху 1 чоловік загинув, 2 отримали поранення.
 
Вогнеборці ліквідували 44 пожежі в екосистемах на загальній площі близько 34 га.
 
Мешканцям м. Ізюма рятувальники доставили 2 т. технічної води.
 
За цей період здійснено 90 оперативних виїздів, з яких:
 
  • 66 – на ліквідацію пожеж, 7 з яких спричинені ворожими обстрілами;
  • 4 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 1 – на перевірку після обстрілу;
  • 11 – на допомогу населенню;
  • 8 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що через обстріл міста Харківщини спалахнув будинок.

Тэги:  агрессия россии, харків
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