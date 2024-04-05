05.04.2024 08:40 Віталій Хінєвіч

Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Зокрема, під обстрілом перебувала: Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та ін. Авіаударів зазнав н.п. Огірцеве.

5 квітня 04:19 у м. Борова Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджені два приватні будинки. Без постраждалих.

4 квітня о 22:01 у с. Кучерівка Куп'янський району внаслідок проведення бойових дій горів житловий будинок та господарча споруда. Без постраждалих.

О 17:06 у с. Глибоке Харківського району внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено двоповерховий будинок та навчальний заклад. Постраждалих немає.

Також о 16:05 с. Колісниківка Куп'янського району влучання по території. Без постраждалих.

О 14:52 с. Кіндрашівка Куп'янського району. Внаслідок ворожої атаки горіли господарчі споруди, будинок та два автомобілі. Без постраждалих.

Крім цього о 12:45 внаслідок ворожого обстрілу земельної ділянки між с. Березівка та с. Коротич загинув 36-річний працівник агропідприємства. Також поранені 55 та 21-річні чоловіки — госпіталізовані. Пошкоджені 3 сільгоспмашини.

4 квітня 10:00 с. Чернещина Ізюмського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджені два приватні будинки. Без постраждалих.

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