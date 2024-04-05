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05.04.2024  08:40   Віталій Хінєвіч

Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини.


Фото з відкритих джерел
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Зокрема, під обстрілом перебувала: Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та ін. Авіаударів зазнав н.п. Огірцеве.
 
5 квітня 04:19 у м. Борова Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ  пошкоджені два приватні будинки. Без постраждалих.
 
4 квітня о 22:01 у с. Кучерівка Куп'янський району внаслідок проведення бойових дій горів житловий будинок та господарча споруда. Без постраждалих.
 
О 17:06 у с. Глибоке Харківського району внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено двоповерховий будинок та навчальний заклад. Постраждалих немає. 
 
Також о 16:05 с. Колісниківка Куп'янського району влучання по території. Без постраждалих. 
 
О 14:52 с. Кіндрашівка Куп'янського району. Внаслідок ворожої атаки горіли господарчі споруди, будинок та два автомобілі. Без постраждалих.
 
Крім цього о 12:45 внаслідок ворожого обстрілу земельної ділянки між с. Березівка та с. Коротич загинув 36-річний працівник агропідприємства. Також поранені 55 та 21-річні чоловіки — госпіталізовані. Пошкоджені 3 сільгоспмашини.
 
4 квітня 10:00 с. Чернещина Ізюмського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджені два приватні будинки. Без постраждалих.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог завдав удару по Харкову ввечері 4 квітня.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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