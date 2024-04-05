05.04.2024 09:40 Віталій Хінєвіч
У Харкові виявили особу, яка ловила рибу забороненим знаряддям
1 квітня державні інспектори спільно з працівникам Національної поліції в Київському районі міста, викрили грубе порушення Правил рибальства. Інцидент стався на річці Харків.
О 23 годині було виявлено громадянина, який здійснював лов водних біоресурсів за допомогою забороненого знаряддя лову, а саме однією сіткою рибацькою з човна.
В такий спосіб виловив таку рибу: карась сріблястий - 14 екз., лящ - 2 екз., плітка - 1 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів становила 9 кг.
На особу складено протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Збитки, завдані рибному господарству України, складають 26 996 грн. Заборонені знаряддя лову, човен та незаконно добуті водні біоресурси вилучено.
Харківський рибоохоронний патруль закликає громадян дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.
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