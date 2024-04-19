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19.04.2024  14:00   Віталій Хінєвіч

У Харкові та області 20 квітня діятимуть додаткові відключення електроенергії

У зв'язку з виконанням аварійного ремонту устаткування в об'єднаній енергосистемі 20 квітня, з 00:00 до 08:00, у Харкові та Харківській області будуть застосовані додаткові відключення електроенергії.


У Харкові та області 20 квітня діятимуть додаткові відключення електроенергії
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
Для споживачів представлено таблицю відключення електроенергії.
 
Червоним кольором виділено години без світла для групи споживача, жовтим - години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання.
 
Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі. 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що оновлені графіки погодинних відключень у Харкові та області з 17 по 20 квітня 2024 року.
 
Тэги:  жкг, харків
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