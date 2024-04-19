19.04.2024 13:45 Віталій Хінєвіч

Волонтерські «X-card» продовжують видавати у Харкові

Понад місяць тому команда проєкту «Картка харків‘янина» запустила волонтерську «X-card».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Тоді було видано 425 карток для 22-х волонтерських організацій міста.

Як зазначили в КУ «Офіс реформ Харкова», цей напрямок проєкту продовжує розвиватися. Так, з того часу документи на отримання волонтерської картки подали ще 13 організацій. Крім того, до партнерів волонтерської «X-card» долучилося ще два бізнеси: автосервіс «Ultra Service» та басейн «AQUA LIFE». Вони вже готові надавати ексклюзивні знижки власникам карток.

Нагадаємо, що слідкувати за новинами проєкту «Картка харків‘янина» можна через Instagram, Facebook, Viber та Telegram. Посилання на сторінки проєкту в соціальних мережах - за посиланням.

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