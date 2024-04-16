16.04.2024 10:40 Віталій Хінєвіч

Аналіз цін на свіжі овочі нового врожаю провели у Харкові

Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, їхня вартість залежить від сорту, сезонності, країни, де вирощений продукт, передає РЕДПОСТ .

На ринку Харкова представлені овочі та фрукти з України, а також з Туреччини, Іспанії, Еквадору тощо.

За місяць ціни на овочі знизились. Огірки подешевшали на 10%, помідори - на 3,5%, капуста - на 30%.

Станом на сьогодні:

свіжі огірки коштують в середньому від 80 до 130 грн/кг;

помідори червоні - від 85 до 120 грн/кг;

вартість капусти ранньої складає від 60 до 70 грн/кг;

редису - від 50 до 80 грн/кг.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині виробили органічну горіхову олію.