16.04.2024 10:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові частина районів тимчасово буде без водопостачання

На насосній станції проведуть планово-попереджувальні роботи.



У Харкові частина районів тимчасово буде без водопостачання



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Зазначається, що у зв'язку з проведенням планово-попереджувальних робіт на технологічному та електротехнічному устаткуванні на водопровідній насосній станції, з метою підготовки об'єктів водопровідного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років тимчасово з 09:00 до 18:00 17 квітня буде припинено водопостачання:

частини будинків Немишлянського району, обмеженої:

пр. Льва Ландау, р. Немишля, пр. Тракторобудівників, залізничним полотном, пр. Героїв Харкова, вул. Харківських Дивізій, вул. Танкопія;

частини будинків Слобідського району, обмеженої:

пр. Льва Ландау, вул. Танкопія, пр. Петра Григоренка, пр. Байрона, вул. Шкільною, вул. Федоренка.

Телефон для довідок: 15-33.

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