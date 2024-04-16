Який радіаційний фон в Харкові та області на 16 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 16 квітня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
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День ідеально підходить для самостійних проектів та ситуацій, коли потрібно діяти рішуче та чітко, не втрачаючи часу на зайві церемонії.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вранці очікується дощ, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів.
Сьогодні відзначається свято, назва якого спочатку викликає асоціацію на тему вокальних здібностей людини.
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