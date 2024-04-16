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16.04.2024  09:05   Віталій Хінєвіч

У Харківській області сталася пожежа у будинку

15 квітня о 9:59 на телефон Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у смт Шевченкове Куп’янського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.
 
Прибувши на місце виклику, місцеві вогнеборці та рятувальники Луганського гарнізону встановили, що  горить дах та перекриття житлового будинку на площі 30 кв. м.
 
Пожежу о 11:01 ліквідовано. Пострадавших та травмованих немає.
 
Причину пожежі встановлюють фахівці.
 
Від ДСНС Луганщини на місці події працювало 5 чоловік особового складу із залученням 1 од. техніки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники ліквідували 18 пожеж в екосистемах.
 
Тэги:  події, харків
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