16.04.2024 08:05 Віталій Хінєвіч

Рятувальники ліквідували 18 пожеж в екосистемах

Протягом доби з 15 по 16 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За добу рятувальники загасили 18 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 6,2 га. Залучались підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевих і добровільних пожежних команд.

15 квітня у полі поблизу села Явірське Балаклійської громади тракторист наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок детонації вибухівки трактор отримав пошкодження.

На щастя механізатор отримав легкі поранення і відмовився від госпіталізації. На місці події також працювали рятувальники, сапери ДСНС та правоохоронці. Тип вибухового пристрою встановлюється.

За цей період рятувальниками здійснено 43 оперативних виїзди, з яких:

30 – на ліквідацію пожеж;

3 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

5 – на допомогу населенню;

5 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що загарбники вбили авіабомбою двох мирних мешканців Харківщини.