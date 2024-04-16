Рятувальники ліквідували 18 пожеж в екосистемах

Протягом доби з 15 по 16 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що загарбники вбили авіабомбою двох мирних мешканців Харківщини.
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День ідеально підходить для самостійних проектів та ситуацій, коли потрібно діяти рішуче та чітко, не втрачаючи часу на зайві церемонії.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вранці очікується дощ, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів.
Сьогодні відзначається свято, назва якого спочатку викликає асоціацію на тему вокальних здібностей людини.
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