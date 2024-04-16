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16.04.2024  08:05   Віталій Хінєвіч

Рятувальники ліквідували 18 пожеж в екосистемах

Протягом доби з 15 по 16 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
За добу рятувальники загасили 18 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 6,2 га. Залучались підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевих і добровільних пожежних команд.
 
15 квітня у полі поблизу села Явірське Балаклійської громади тракторист наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок детонації вибухівки трактор отримав пошкодження.
 
На щастя механізатор отримав легкі поранення і відмовився від госпіталізації. На місці події також працювали рятувальники, сапери ДСНС та правоохоронці. Тип вибухового пристрою встановлюється.
 
За цей період рятувальниками здійснено 43 оперативних виїзди, з яких:
 
  • 30 – на ліквідацію пожеж;
  • 3 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 5 – на допомогу населенню;
  • 5 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що загарбники вбили авіабомбою двох мирних мешканців Харківщини.

Тэги:  пожежа, харків
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