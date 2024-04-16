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16.04.2024  08:30   Віталій Хінєвіч

Харківщина на ранок 16 квітня. Оперативна обстановка від ХОВА

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Під обстрілом перебували:  Уди, Козача Лопань, Стрілеча та ін. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Лук’янці, Волохівка.
 
14:08 у с. Лук'янці Липецької громади Харківського району російські війська здійснили обстріл закладу освіти керованою авіабомбою. 4 цивільні людини зазнали травм: дві жінки віком 63 та 66 та двоє чоловіків 38 та 65 років. Двоє чоловіків 63 та 65 років загинули на місці. 
 
11:45 в Ізюмському р-ні, Балаклійська ТГ, с. Явірське, під час проведення польових робіт в полі підірвався трактор на вибуховому пристрої. Пошкоджено трактор. Травм зазнав 54-річний водій, без госпіталізації.
 
За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.
 
Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 43,32 га території, знищили 343 вибухонебезпечних предметів.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники ліквідували 18 пожеж в екосистемах.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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