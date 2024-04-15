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15.04.2024  17:28   

Загарбники вбили авіабомбою двох мирних мешканців Харківщини

Правоохоронці Харківщини збирають докази воєнного злочину росіян, які вдарили по школі.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, російска армія вдарила КАБом по Липецькій громаді 
15 квітня 2024 року.
 
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Загарбники обстріляли село Лук’янці Харківського району та влучили по місцевій школі. Двоє громадян загинули на місці, ще чотири людини отримали поранення.
 
На місце події терміново виїхала слідчо-оперативна група, спеціалісти вибухотехнічного управління, криміналісти, ДСНС, медики.
 
 
Тэги:  смерть, вбивство, харків
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