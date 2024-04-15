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15.04.2024  17:56   

У Харкові розквітли тюльпани (фото)

Попри війну та загрозу обстрілів, у Харкові доглядають за квітниками і зараз настала пора цвітіння тюльпанів, дбайливо вирощених комунальниками.

Харків, тюльпани
Фото: РЕДПОСТ

Харківські тюльпани пахнуть миром, говорять містяни.
 
З настанням весни комунальники дбайливо оновлюютьть усі квітники в місті, в кожному його куточку. І ця краса підіймає харків'янам настрій, вселяє віру в майбутнє.


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Тэги:  харків, тюльпани, квіти, пейзаж, жкг
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