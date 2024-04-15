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15.04.2024  18:32   Дмитро Колонєй

Комунальники впорядковували цвинтарі Харкова

Працівники КП «Ритуал» долучилися до акції «Зелена весна» у Харкові.

Впорядковували цвинтарі Харкова комунальники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 125 працівників комунального підприємства у суботу виконали низку робіт:
  • прибрали 15 тис. кв. м території кладовищ і меморіальних комплексів;
  • вивезли 126 куб. м сміття;
  • пофарбували огорожі кладовищ, ворота, лави, баки для води та урни;
  • побілили дерева;
  • запустили водогони;
  • центральні квітники підготували для висадки квітів.
Впорядковували цвинтарі Харкова комунальники
 
Впорядковували цвинтарі Харкова комунальники
 
Впорядковували цвинтарі Харкова комунальники
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усунули 11 аварій на трубопроводах.
 
Тэги:  комунальники, благоустрій, харків
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