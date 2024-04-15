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15.04.2024  19:16   

Харківські сумоїсти стали переможцями та призерами Кубка Європи

Харківські спортсмени здобули нагороди престижних континентальних змагань.

Стали переможцями та призерами Кубка Європи харківські сумоїсти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, спортсмени Харківщигни успішно виступили на Кубку Європи з сумо, який відбувся 13 та 14 квітня 2024 року у Польщі.
 
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Вони вибороли 3 золоті та 2 бронзові медалі.
 
  • Переможцями Кубка стали Анастасія Кравченко (вагова категорія до 55 кг), Софія Бординських (вагова категорія до 60 кг) та Олена Нікітінська (вагова категорія до 65 кг).
  • Бронзові нагороди здобули Олександр Примаченко (вагова категорія до 92 кг) та Руслан Русанов (вагова категорія до 100 кг).
Стали переможцями та призерами Кубка Європи харківські сумоїсти
 
За підсумками змагань збірна України посіла перше загальнокомандне місце.
 
Стали переможцями та призерами Кубка Європи харківські сумоїсти
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що спортсменки з Харківщини здобули 10 нагород на чемпіонаті України з синхронного плавання.
 
Тэги:  спорт, перемога, харків, сумо
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